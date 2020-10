Pierpaolo Pretelli, raid dell’aereo sulla casa del GF Vip. Che frecciatina per Elisabetta Gregoraci (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo una puntata ricca di colpi di scena, gli inquilini si rilassano nel giardino della casa del Grande Fratello Vip e il sabato mattina ha un sapore diverso per uno dei concorrenti, che riceve una bellissima sorpresa Un messaggio appare nei cieli di Cinecittà e viene subito intercettato dagli inquilini che corrono in giardino per scoprire a chi sia indirizzato l’aereo. E basta poco per capire il destinatario della frase che vola sul cielo del Grande Fratello Vip. È Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia e modello che all’interno della casa ha intrecciato un rapporto molto stretto con Elisabetta Gregoraci, showgirl calabrese ed ex moglie di Flavio Briatore.



