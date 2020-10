Le linee di Nazca si arricchiscono grazie ad una grande scoperta | un felino di 36 metri | disegnato oltre 2000 anni fa

euronewsit : Perù, rinvenuto un geoglifo su una collina di Nazca. È la figura di un grosso felino - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Perù, nuove linee a Nazca: scoperta la figura di un felino su una collina Pe… - PostBreve : Nuovo geoglifo scoperto nelle Linee di Nazca: Un gatto di 37 metri - serz31 : QUESTO E' CIÒ CHE ACCADE QUANDO SI ESTENDONO LE LINEE DI NAZCA INTORNO AL GLOBO... - GianlucaBeccato : twitter 12 di 20 che sa tutto e capisce tutto , come puo non voler sapere il significato delle LINEE DI NAZCA , no… -

Ultime Notizie dalla rete : linee Nazca

Un enorme felino con la testa sulla sommità della collina: è il nuovo geoglifo, apparso agli archeologi peruviani a Nazca. Si tratta di un disegno appena visibile perché tracciato su un pendio ripido ...Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione in corso in Perù nel Parco naturale dove sono in bella mostra le famose Linee di Nazca della cultura ...