Giro d'Italia 2020: Joao Almeida all'esame Piancavallo. Se non si staccherà, allora la vittoria finale non sarà più un'utopia (Di sabato 17 ottobre 2020) Joao Almeida, fin qui, in questa seconda settimana di Giro d'Italia 2020, non solo ha difeso con successo la sua maglia rosa, ma ha incrementato anche il suo vantaggio su tutti i rivali. Nell'odierna cronometro del Prosecco, peraltro, il portoghese ha scavato solchi importanti nei confronti di tutti gli uomini di classifica che non si chiamano Wilco Kelderman. Il neerlandese, infatti, ora si trova a 56″ di distacco dal capitano della Deceuninck-Quick Step, mentre tutti gli altri devono recuperargli oltre due minuti. Domani, però, iniziano le montagne quelle vere e le carte potrebbero rimescolarsi. Sull'Etna e a Roccaraso, i due arrivi in salita presenti nella prima settimana, Almeida ha sempre perso le ruote dei favoriti per il successo finale.

