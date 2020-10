Giro d’Italia 2020: Domenico Pozzovivo, una cronometro secondo le attese. Per il podio dovrà attaccare sulle Alpi (Di sabato 17 ottobre 2020) I tempi della Vuelta di Spagna 2013 sono passati. La cronometro individuale di Tarragona, che aveva visto un Domenico Pozzovivo stellare terzo alle spalle solamente di due mostri sacri come Tony Martin e Fabian Cancellara, ormai è un lontano ricordo. In mezzo sono passati sette anni (sono quasi 38 sulla carta d’identità) e, purtroppo, tanta sfortuna che ha contribuito a moltissimi infortuni. La prova contro il tempo da Conegliano a Valdobbiadene, valida come quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020, è andata secondo le attese per il lucano. Difficile chiedere di più allo scalatore della NTT che in questa Corsa Rosa sta davvero stupendo il mondo, vista una preparazione approssimativa (era caduto al Tour de France, con annesso ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) I tempi della Vuelta di Spagna 2013 sono passati. Laindividuale di Tarragona, che aveva visto unstellare terzo alle spalle solamente di due mostri sacri come Tony Martin e Fabian Cancellara, ormai è un lontano ricordo. In mezzo sono passati sette anni (sono quasi 38 sulla carta d’identità) e, purtroppo, tanta sfortuna che ha contribuito a moltissimi infortuni. La prova contro il tempo da Conegliano a Valdobbiadene, valida come quattordicesima tappa deld’Italia, è andataleper il lucano. Difficile chiedere di più allo scalatore della NTT che in questa Corsa Rosa sta davvero stupendo il mondo, vista una preparazione approssimativa (era caduto al Tour de France, con annesso ...

