Covid-19, nuovo record in Germania: 7.830 casi in 24 ore (Di sabato 17 ottobre 2020) La Germania ha registrato ancora un altro record di nuove infezioni da coronavirus. Il Robert Koch Institute, secondo quanto riportano media tedeschi, ha confermato 7.830 nuove infezioni in un arco di 24 ore, con un aumento di circa 500 casi rispetto al giorno prima. 33 pazienti sono morti nello stesso periodo, portando il numero totale di vittime in Germania a 9.767."Adesso dobbiamo fare di tutto perché il virus non si diffonda in maniera incontrollata. Conta ogni giorno": è l'accorato appello che Angela Merkel ha rivolto ai tedeschi nel suo video-podcast del sabato."Vi prego: rinunciate a ogni viaggio che non sia assolutamente necessario, ad ogni festeggiamento che non sia assolutamente necessario. Per favore quand'è possibile rimanete a casa, al vostro ...

