Costiera Amalfitana | cinque casi a Vietri sul Mare | nessuno a Tramonti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosul(sa) – Con la comunicazione di altri trepositivi, diventanoin totale i cittadini residenti asulcontagiati dal covid-19. A darne notizia è il sindaco Giovanni De Simone che ha naturalmente rassicurato la popolazione del comune alle porte dellasull’attivazione di tutte le procedure necessarie per individuare i contatti e isolare quanti possano essere ulteriori possibili contagi. Sempre in, a, il sindaco Domenico Amatruda è stato costretto a smentire continue indiscrezioni per le quali era stato registrato un caso di contagio nel suo comune. Come ha ...