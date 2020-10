Cecchinato in finale al Sardegna Open. Delineate anche le finali a Colonia e San Pietroburgo (Di sabato 17 ottobre 2020) Marco Cecchinato torna in una finale ATP dopo quasi due anni e lo fa battendo nettamente il serbo Danilo Petrovic 6-1, 6-0 nella prima edizione del Sardegna Open. Delusione per l’altro italiano in semifinale Lorenzo Musetti, costretto al ritiro per un infortunio nel terzo set contro Laslo Djere. Marco Cecchinato – Photo credits: Philippe Montigny/FFT Al Sardegna Open si rivede il vecchio Cecchinato Marco Cecchinato sta tornando. Dopo l’exploit del Roland Garros 2018 con la semifinale conquistata, l’azzurro aveva vissuto dei momenti bui, riassunti nel crollo in classifica dal 16° posto al 103°. Ma, anche grazie al cambio di allenatore a favore di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Marcotorna in unaATP dopo quasi due anni e lo fa battendo nettamente il serbo Danilo Petrovic 6-1, 6-0 nella prima edizione del. Delusione per l’altro italiano in semiLorenzo Musetti, costretto al ritiro per un infortunio nel terzo set contro Laslo Djere. Marco– Photo credits: Philippe Montigny/FFT Alsi rivede il vecchioMarcosta tornando. Dopo l’exploit del Roland Garros 2018 con la semiconquistata, l’azzurro aveva vissuto dei momenti bui, riassunti nel crollo in classifica dal 16° posto al 103°. Ma,grazie al cambio di allenatore a favore di ...

