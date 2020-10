C’è un made in Italy della sicurezza informatica. E ora vuole crescere in Borsa (Di sabato 17 ottobre 2020) Cybersecurity (Getty Images)A giocare l’ultima mossa è stata Tinexta. Con una tripla acquisizione da 47,8 milioni di euro, l’ex gruppo Tecnoinvestimenti, controllato dalla cassaforte Tecno Holding delle principali Camere di commercio italiane e dalla loro federazione, Unioncamere, ha messo piede nell’industria della sicurezza informatica. Il ramo ricerca e sviluppo di Corvallis, società it milanese; l’emiliana Yoroi, già al centro due anni fa di un’aggregazione in ambito cybersecurity; Swanscan, specializzata in cloud per test di sicurezza, vanno a comporre la nuova business unit di Tinexta. Con proiezioni di ricavi complessivi per 60,8 milioni di euro e di un margine operativo lordo di 6,7 milioni, il trio promette di aumentare del 20% il giro d’affari del gruppo ... Leggi su wired (Di sabato 17 ottobre 2020) Cybersecurity (Getty Images)A giocare l’ultima mossa è stata Tinexta. Con una tripla acquisizione da 47,8 milioni di euro, l’ex gruppo Tecnoinvestimenti, controllato dalla cassaforte Tecno Holding delle principali Camere di commercio italiane e dalla loro federazione, Unioncamere, ha messo piede nell’industria. Il ramo ricerca e sviluppo di Corvallis, società it milanese; l’emiliana Yoroi, già al centro due anni fa di un’aggregazione in ambito cybersecurity; Swanscan, specializzata in cloud per test di, vanno a comporre la nuova business unit di Tinexta. Con proiezioni di ricavi complessivi per 60,8 milioni di euro e di un margine operativo lordo di 6,7 milioni, il trio promette di aumentare del 20% il giro d’affari del gruppo ...

