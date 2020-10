Cassano: «Conte deve vincere lo Scudetto, Ibra può ribaltare tutto» (Di sabato 17 ottobre 2020) Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic, è su di loro che Antonio Cassano riversa le maggiori attenzioni in vista del derby di oggi pomeriggio. Antonio Cassano, grande ex di Milan e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di quello che si aspetta dalla due squadre nel derby di oggi e nel resto della stagione. Queste le sue parole. DERBY – «Arriva troppo presto, siamo alla 4a giornata, c’è il tempo per recuperare. Però chi ha più da perdere è l’Inter. Conte pensavo non rimanesse dopo lo sfogo di fine torneo, evidentemente lo strappo è stato ricucito. Ora non può fallire: deve vincere lo Scudetto». IbraHIMOVIC – «Inter favorita ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Antonioe Zlatanhimovic, è su di loro che Antonioriversa le maggiori attenzioni in vista del derby di oggi pomeriggio. Antonio, grande ex di Milan e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di quello che si aspetta dalla due squadre nel derby di oggi e nel resto della stagione. Queste le sue parole. DERBY – «Arriva troppo presto, siamo alla 4a giornata, c’è il tempo per recuperare. Però chi ha più da perdere è l’Inter.pensavo non rimanesse dopo lo sfogo di fine torneo, evidentemente lo strappo è stato ricucito. Ora non può fallire:lo».HIMOVIC – «Inter favorita ma ...

