Calcio | Serie A 2020-2021 | al Milan il derby della Madonnina | la Samp travolge la Lazio

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ilnel Bel Paese vede proseguire laA: il massimo campionato italiano oggi, sabato 17 ottobre, ha visto scattare il programmaquarta giornata. I due match previsti alle ore 18.00 erano quelli tra Inter ee tradoria e, risolti con i successi di rossoneri e blucerchiati. Ilsorride alper 2-1 e si decide nella prima frazione con la doppietta di Ibrahimovic tra il 12′ ed il 16′: lo svedese prima si fa respingere un rigore, ma segna sulla ribattuta, poi sfrutta l’assist di Leao per il raddoppio. Al 28′ accorcia le distanze Lukaku, che deve solo spingere in porta il pallone servitogli da Perisic, ma i nerazzurri non trovano il ...