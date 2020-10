Atp Anversa 2020 | il montepremi e il prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ile ildell’Atp 250, torneo in programma dal 18 al 26 ottobre. In contemporanea con il secondo turno di Colonia, si gioca anche in Belgio dove sono presenti vari giocatori di livello tra cui Dimitrov e Carreno Busta oltre a Khachanov. E’ di 394.800 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 30 mila euro. Circa 6 mila euro per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €6.565 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €11.200 (45 punti) SEMIFINALE: €16.000 (90 punti) FINALE: €24.000 (150 punti) VINCITORE: €30.160 (250 punti)