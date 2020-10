Virgilio lancia un nuovo portale video (Di venerdì 16 ottobre 2020) nuova home page di Virgilio video (foto: Virgilio)Virgilio, il motore di ricerca italiano, scommette sui video. E lo fa semplificando la navigazione, mettendo più in evidenza i player video e creando tre aree tematiche. La sezione dedicata ai Canali raggruppa tutti i contenuti legati ai temi caldi del mondo delle news, dello spettacolo, del gossip o delle ultime trovate tecnologiche. Le Rubriche invece raccolgono i video dedicati alle passioni, ai tutorial, al fai-da-te, alle ricette o agli approfondimenti. La sezione Bambini, dedicata ai più piccoli, invece conserva in se contenuti educativi come la serie, realizzata e prodotta dalla prima internet company italiana, Italiaonline, Scopro e imparo con Pog. In aggiunta Virgilio ha aggiunto ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) nuova home page di(foto:, il motore di ricerca italiano, scommette sui. E lo fa semplificando la navigazione, mettendo più in evidenza i playere creando tre aree tematiche. La sezione dedicata ai Canali raggruppa tutti i contenuti legati ai temi caldi del mondo delle news, dello spettacolo, del gossip o delle ultime trovate tecnologiche. Le Rubriche invece raccolgono idedicati alle passioni, ai tutorial, al fai-da-te, alle ricette o agli approfondimenti. La sezione Bambini, dedicata ai più piccoli, invece conserva in se contenuti educativi come la serie, realizzata e prodotta dalla prima internet company italiana, Italiaonline, Scopro e imparo con Pog. In aggiuntaha aggiunto ...

Samsung è stata la prima azienda a sfruttare il nuovo formato pubblicitario proposto da Virgilio sponsorizzando il lancio del suo ultimo smartphone.

La batteria per caricare ovunque le auto elettriche

Un’idea davvero rivoluzionaria quella di SparkCharge, un progetto che riprende vita con tante migliorie: un vero e proprio power bank per auto elettriche.

