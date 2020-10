Traffico Roma del 16-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali arterie stradali in uscita dalla città sulla tangenziale verso San Giovanni code a partire dalla galleria Giovanni XXIII cena viale della Moschea poi rallentamenti dalla Nomentana sino alla rampa di ingresso per laL’Aquila e da via Prenestina a via Castrense incolonnamenti anche all’interno della galleria Giovanni XXIII dalla Farnesina l’ospedale gemelli verso Primavalle sul raccordo in carreggiata interna incolonnamenti dalla via Aurelia uscita per via di Montespaccato poi code a tratti dalla Cassia bis alla Salaria e dalla Nomentana alla Prenestina in carreggiata esterna incolonnamenti a tratti dalla via del Mare allanina per i tagli di queste altre ...