Spadafora: “Non replico più a Ronaldo, fa fede l’Asl di Torino” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ormai quello tra Cristiano Ronaldo e il Ministro dello Sport Spadafora è un battibecco a distanza. L’attaccante della Juventus aveva appena finito la sua diretta Instagram dalla quarantena torinese per dire che lui non ha infranto alcun protocollo, che Spadafora replica a stretto giro. E stavolta, si suppone chiudendo unilateralmente la discussione: “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”. L'articolo Spadafora: “Non replico più a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ormai quello tra Cristianoe il Ministro dello Sportè un battibecco a distanza. L’attaccante della Juventus aveva appena finito la sua diretta Instagram dalla quarantena torinese per dire che lui non ha infranto alcun protocollo, chereplica a stretto giro. E stavolta, si suppone chiudendo unilateralmente la discussione: “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”. L'articolo: “Nonpiù a ...

