Spadafora | “Non interverrò più su questo tema | confermo quanto detto ieri”

In seguito alla risposta dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, che lo ha accusato di dire bugie, il ministro dello Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha deciso di porre fine alla questione, dichiarando: "Non interverrò più su questo tema. Ribadisco quanto affermato ieri, peraltro basandomi sulle comunicazioni della società all'Asl torinese, in merito all'abbandono dell'hotel di un paio di calciatori della Juventus. Auguro ai positivi una rapida guarigione, ma ripeto che non ho intenzione di andare avanti per sempre a parlare di questo tema".

