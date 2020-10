Ronaldo si fa beffe delle leggi: non mi faccio ostacolare da ciò che non si può fare (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare”. Che scritta a posteriori sembra una dichiarazioni d’intenti. Il motto che Ronaldo pubblica sui social a corredo di una foto nella quale si mostra con tutti i suoi muscoli ipertrofici a bordo piscina è esemplare: Ronaldo non s’è fatto ostacolare da ciò che non poteva fare, ha lasciato la bolla della Juventus, è volato in Portogallo, e da positivo al Covid è tornato indietro. Per lui le regole sono un “ostacolo”. Visualizza questo post su Instagram “Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer” Un post condiviso da Cristiano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non lasciare che ciò che non puoiostacoli ciò che puoi”. Che scritta a posteriori sembra una dichiarazioni d’intenti. Il motto chepubblica sui social a corredo di una foto nella quale si mostra con tutti i suoi muscoli ipertrofici a bordo piscina è esemplare:non s’è fattoda ciò che non poteva, ha lasciato la bolla della Juventus, è volato in Portogallo, e da positivo al Covid è tornato indietro. Per lui le regole sono un “ostacolo”. Visualizza questo post su Instagram “Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer” Un post condiviso da Cristiano ...

