Orietta Berti in lacrime a ‘Storie Italiane’: «Mio marito Osvaldo ha un problema di salute» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non è riuscita a trattenere le lacrime Orietta Berti ospite da Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane’. La cantante invitata per parlare del suo libro “Tra bandiere rosse e acquasantiere”, edito da Rizzoli, si è commossa quando le sono state mostrate dalla regia le foto del marito Osvaldo, con cui l’«usignolo di Cavriago» è convolata a nozze nel 1967. L’artista ha spiegato che l’uomo non può più seguirla durante i suoi viaggi e impegni di lavoro per un problema di salute. leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l’annuncio in lacrime: lo è anche Valentino Rossi Orietta ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non è riuscita a trattenere leospite da Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane’. La cantante invitata per parlare del suo libro “Tra bandiere rosse e acquasantiere”, edito da Rizzoli, si è commossa quando le sono state mostrate dalla regia le foto del, con cui l’«usignolo di Cavriago» è convolata a nozze nel 1967. L’artista ha spiegato che l’uomo non può più seguirla durante i suoi viaggi e impegni di lavoro per undi. leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l’annuncio in: lo è anche Valentino Rossi...

garibaldino84 : @t_tronkthinking Cioè Nino d angelo si e' impossessato de te ??????...io invece me sento come una canzone de Orietta Berti ...na paura ?????? - VBelloz : @LegaSalvini Se non è Orietta Berti non ci credo - nickginetti : ORIETTA BERTI ?????????#uominiedonne - TV2000it : #OriettaBerti si racconta per la prima volta in “Tra bandiere rosse e acquesantiere” #16ottobre @vgrienti - cristinasolmi : RT @GruppoBPER_PR: #Modena, domenica 18 ottobre alle 17.30 #OriettaBerti presenta al #BPERBancaForumMonzani 'Tra bandiere rosse e acquasant… -