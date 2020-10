Mascherine in tessuto: si o no? Ecco cosa dice l’OMS (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le Mascherine in stoffa, chiamate anche Mascherine di comunità, non sono da considerare dispositivi medici e nemmeno dispositivi di protezione individuale, tuttavia il governo continua a consigliarne l’utilizzo, in quanto reputate una misura igienica volta a ridurre la diffusione del virus. Se nei primi momenti della diffusione della pandemia venivano sconsigliate, adesso il Ministero della Salute, sulla base delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, invita le persone a farne uso. Questo, però, se rispettano alcuni requisiti. Quali sono i requisiti che devono rispettare? Le Mascherine in questione, anche se prodotte a casa, devono essere realizzate in materiali multistrato “idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lein stoffa, chiamate anchedi comunità, non sono da considerare dispositivi medici e nemmeno dispositivi di protezione individuale, tuttavia il governo continua a consigliarne l’utilizzo, in quanto reputate una misura igienica volta a ridurre la diffusione del virus. Se nei primi momenti della diffusione della pandemia venivano sconsigliate, adesso il Ministero della Salute, sulla base delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, invita le persone a farne uso. Questo, però, se rispettano alcuni requisiti. Quali sono i requisiti che devono rispettare? Lein questione, anche se prodotte a casa, devono essere realizzate in materiali multistrato “idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e ...

