La proposta di far votare i 18enni ha scatenato un putiferio nel governo (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - Neanche il tempo di voltare pagina dopo lo scampato pericolo sul voto sullo scostamento di bilancio, con l'asticella raggiunta alla Camera e al Senato anche grazie all'apporto del gruppo misto, che la maggioranza torna a fibrillare. Il ‘casus belli' è lo slittamento al via libera alla proposta di legge per estendere ai diciottenni il voto per il Senato. Italia viva si mette di traverso, sottolinea di non aver rotto alcun patto, sotto traccia un ‘big' renziano osserva che Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio “dovrebbero ringraziarci visto che ci siamo addossati la responsabilità dello strappo e Pd e M5s non hanno lasciato tracce”. La tesi è che il malcontento nella gestione da parte del premier Giuseppe Conte del post-Regionali sia diffuso. La prova arriva dalle assenze pentastellate di ieri (oggi il ministro Federico ... Leggi su agi (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - Neanche il tempo di voltare pagina dopo lo scampato pericolo sul voto sullo scostamento di bilancio, con l'asticella raggiunta alla Camera e al Senato anche grazie all'apporto del gruppo misto, che la maggioranza torna a fibrillare. Il ‘casus belli' è lo slittamento al via libera alladi legge per estendere ai diciottenni il voto per il Senato. Italia viva si mette di traverso, sottolinea di non aver rotto alcun patto, sotto traccia un ‘big' renziano osserva che Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio “dovrebbero ringraziarci visto che ci siamo addossati la responsabilità dello strappo e Pd e M5s non hanno lasciato tracce”. La tesi è che il malcontento nella gestione da parte del premier Giuseppe Conte del post-Regionali sia diffuso. La prova arriva dalle assenze pentastellate di ieri (oggi il ministro Federico ...

È stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge contro le raffigurazioni sessiste nei libri di scuola, un fenomeno che contribuisce a perpetuare stereotipi con effetti deleteri per l ...

