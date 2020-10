"La d'Urso deve morire", per Yari Carrisi arriva il decreto penale di condanna - (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesca Galici Yari Carrisi ha augurato la morte a Barbara d'Urso e per questo motivo è stato emesso nei suoi confronti un decreto penale per aver leso la reputazione e l'onore della conduttrice Yari Carrisi è stato condannato per aver augurato la morte a Barbara d'Urso. Era aprile quando, all'improvviso, il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power pubblicò su Instagram una storia che avrebbe scatenato una fortissima polemica su di lui, al punto che fu costretto a cancellarla poche ore dopo, cercando di rimediare con una nuova storia. Ma, come si dice, talvolta la pezza è peggiore del buco e così la conduttrice ha proceduto contro di lui. "La d'Urso ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesca Galiciha augurato la morte a Barbara d'e per questo motivo è stato emesso nei suoi confronti unper aver leso la reputazione e l'onore della conduttriceè statoto per aver augurato la morte a Barbara d'. Era aprile quando, all'improvviso, il figlio di Al Banoe Romina Power pubblicò su Instagram una storia che avrebbe scatenato una fortissima polemica su di lui, al punto che fu costretto a cancellarla poche ore dopo, cercando di rimediare con una nuova storia. Ma, come si dice, talvolta la pezza è peggiore del buco e così la conduttrice ha proceduto contro di lui. "La d'...

