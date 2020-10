Klopp esalta Ancelotti | «Con James affare dell’anno Carlo uomo meraviglioso»

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Grande rispetto da parte di Jurgennei confronti di. Il tecnico del Liverpool ha speso parole al miele nei confronti del collega in vista del derby con l'Everton. «Quello che penso dinon è mai stato un segreto – ha detto alla BBC – Non potrei avere rispetto maggiore. È un essere umano. Quando ho sentito stava per firmare per l'Everton, ho pensato "Uhhh, ecco un altro candidato al titolo…". ConRodriguez ha fatto il più grandedell'estate. Hanno lavorato bene, individuando esattamente i giocatori di cui avevano bisogno per migliorare una squadra che era già abbastanza competitiva».