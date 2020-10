Juventus e Inter: litigio con Koeman, Griezmann opportunità di calciomercato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si prospetta un Derby d’Italia anche in sede di calciomercato tra Juventus e Inter con le due squadre pronte a sfidarsi per Antoine Griezmann. Il nazionale francese, acquistato dal Barcellona nell’estate del 2019 non è mai riuscito a conquistare il pubblico blaugrana. Difficile la sua collocazione in campo, dove non ha trovato gli spazi giusti, oscurato sia da Messi che da Suarez. Griezmann si è trovato spesso a giocare largo a sinistra, ruolo che occupava ad inizio carriera nella Real Sociedad ma che ha abbandonato da tempo. El Cholo Simeone nell’Atletico Madrid lo ha fatto rendere alla grande schierandolo punta in un attacco a due, situazione tattica che Le Petit Diable ritrova in Nazionale e che ha affermato di amare particolarmente, non gradendo invece le scelte di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si prospetta un Derby d’Italia anche in sede ditracon le due squadre pronte a sfidarsi per Antoine. Il nazionale francese, acquistato dal Barcellona nell’estate del 2019 non è mai riuscito a conquistare il pubblico blaugrana. Difficile la sua collocazione in campo, dove non ha trovato gli spazi giusti, oscurato sia da Messi che da Suarez.si è trovato spesso a giocare largo a sinistra, ruolo che occupava ad inizio carriera nella Real Sociedad ma che ha abbandonato da tempo. El Cholo Simeone nell’Atletico Madrid lo ha fatto rendere alla grande schierandolo punta in un attacco a due, situazione tattica che Le Petit Diable ritrova in Nazionale e che ha affermato di amare particolarmente, non gradendo invece le scelte di ...

