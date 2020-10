Inzaghi | «Benevento | non snaturarti Speriamo la Roma non sia troppo in forma»

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Filippopresenta la gara di domenica sera in casa della. Il tecnico delha recuperato Tello che è nuovamente a disposizione ed ha accolto i reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. «Se staranno bene, scenderanno in campo – ha detto -. Dal punto di vista fisico, la squadra lavora sempre come voglio. Quello che mi lascia soddisfatto è la mentalità di questa squadra. Ci saranno momenti complicati, ma io sono sereno. Chiediamo tanto, perché sappiamo che la domenica per ridurre il gap tecnico, dobbiamo correre più degli altri. I giallorossi? Non vorrei che i miei ragazzi si snaturassero al loro cospetto, in piùche lanon siain ...