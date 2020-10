Inter Milan, Conte con due punti interrogativi: la probabile formazione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Domani a partire dalle ore 18 andrà in scena il derby della Madonnina tra Inter e Milan: due punti Interrogativi per Antonio Conte Dopo la sosta per le Nazionali il campionato di Serie A riparte con il Derby della Madonnina tra Inter e Milan. A San Siro andrà in scena una sfida al vertice tra due squadre con grandi ambizioni. Da una parte la squadra di Pioli, capolista con tre vittorie in altrettante partite e reduce da un finale di stagione super nella passata stagione. Dall’altra i nerazzurri frenati sul pari dalla Lazio nell’ultimo turno dopo le prime due vittorie contro Fiorentina e Benevento. Non sono stati giorni facili per Antonio Conte. Il Coronavirus ha tenuto forzatamente ai box Radu, Skriniar, Bastoni, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Domani a partire dalle ore 18 andrà in scena il derby della Madonnina tra: duerogativi per AntonioDopo la sosta per le Nazionali il campionato di Serie A riparte con il Derby della Madonnina tra. A San Siro andrà in scena una sfida al vertice tra due squadre con grandi ambizioni. Da una parte la squadra di Pioli, capolista con tre vittorie in altrettante partite e reduce da un finale di stagione super nella passata stagione. Dall’altra i nerazzurri frenati sul pari dalla Lazio nell’ultimo turno dopo le prime due vittorie contro Fiorentina e Benevento. Non sono stati giorni facili per Antonio. Il Coronavirus ha tenuto forzatamente ai box Radu, Skriniar, Bastoni, ...

Kakà: "Il Milan vincerà il derby con l'Inter"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Kakà in vista del derby. "Il Milan ama giocare e divertirsi, l’Inter ha la faccia di Conte, che non molla mai. Vediamo i risultati. Come finisce? Vinciamo noi 2 ...

