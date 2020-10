Il presidente Usa sarà scelto dal Congresso? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le elezioni del 3 novembre saranno tra le più contestate della storia americana, dopo una campagna elettorale davvero unica per moltissimi aspetti. L’alta incidenza del voto postale, solitamente ininfluente nelle precedenti elezioni presidenziali. Un presidente ammalato e ricoverato a pochissime settimane dal voto. Ma in generale lo sconvolgimento del coronavirus, come ci chiedevamo proprio su Huffpost già nel febbraio scorso, con a quel tempo solo una cinquantina di casi di Covid-19 negli Stati Uniti: “Cosa accade per Trump se il virus si diffonde negli Usa?”. Ora abbiamo la risposta.Lasciamo da parte i sondaggi, molti dei quali contraddittori e inattendibili, come del resto abbiamo spesso visto in passato, soprattutto nel 2016.La complessità del sistema americano, il computo dei grandi elettori Stato per Stato, le differenti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le elezioni del 3 novembre saranno tra le più contestate della storia americana, dopo una campagna elettorale davvero unica per moltissimi aspetti. L’alta incidenza del voto postale, solitamente ininfluente nelle precedenti elezioni presidenziali. Unammalato e ricoverato a pochissime settimane dal voto. Ma in generale lo sconvolgimento del coronavirus, come ci chiedevamo proprio su Huffpost già nel febbraio scorso, con a quel tempo solo una cinquantina di casi di Covid-19 negli Stati Uniti: “Cosa accade per Trump se il virus si diffonde negli Usa?”. Ora abbiamo la risposta.Lasciamo da parte i sondaggi, molti dei quali contraddittori e inattendibili, come del resto abbiamo spesso visto in passato, soprattutto nel 2016.La complessità del sistema americano, il computo dei grandi elettori Stato per Stato, le differenti ...

