"Il Napoli voleva partire domenica": il retroscena dell'Asl

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, il direttore dell'Asl Napoli 2 Antonio D'Amore commenta il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto al Napoli per la mancata disputa della sfida con la Juventus. "Accordo con il Napoli per non partire? Bisogna tutelare i miei dirigenti e i miei servizi, queste cose non sono giustificabili. Dovrebbero essere stati due dipartimenti divisi, così come anche l'ASL Caserta e l'ASL Napoli 3. Io non so se il Napoli poteva o non poteva partire ma per quanto riguarda le strutture sanitarie doveva osservare un isolamento di 14 giorni come previsto. Poi se qualcuno prende un ...

