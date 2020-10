Il fisico Giorgio Parisi | Oggi la curva del contagio è rallentata lievemente

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) I 10.010 casi di Covid-19 registratiin Italia mostrano un lieve rallentamento nei tempi di raddoppio: “Mentre tutti i giorni della settimana hanno finora mostrato un aumento dei casi doppio rispetto a quello della settimana precedente,questo non; accaduto”, ha detto all’ANSA il presidente dell’Accademia dei Lincei, parlando a titolo personale. Venerdì 9 ottobre i casi erano stati 5,372 e, in caso di raddoppio,avrebbero dovuto essere 10.744. “Questo non; accaduto e - ha rilevato- potrebbe anche essere una fluttuazione statistica, da valutare sulla scala di una settimana”.“Certamente - ha proseguito- siamo entrati in una ...