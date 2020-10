Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: prima sconfitta per Bolzano, Graz si impone per 2-3 al supplementare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si è disputato questa sera il match tra Bolzano e Graz, valido per la settima giornata di ICE League 2020-2021, massimo campionato austriaco di Hockey su ghiaccio. Da registrare la prima sconfitta per i Foxes, che, dopo i tre successi nei primi tre incontri giocati, si sono piegati per 2-3 dopo un tempo supplementare. La squadra di coach Greg Ireland passa in vantaggio al 17′ con la segnatura di Daniel Catenacci, che sfrutta al meglio una situazione di powerplay e concretizza l’assistenza di Bardaro e Gazley. Dopo aver concluso avanti il primo periodo, Bolzano subisce la rimonta degli ospiti nella parte finale dell’end successivo: le firme sono di Adis Alagic (37′) su ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si è disputato questa sera il match tra, valido per la settima giornata di ICE, massimo campionato austriaco disu. Da registrare laper i Foxes, che, dopo i tre successi nei primi tre incontri giocati, si sono piegati per 2-3 dopo un tempo. La squadra di coach Greg Ireland passa in vantaggio al 17′ con la segnatura di Daniel Catenacci, che sfrutta al meglio una situazione di powerplay e concretizza l’assistenza di Bardaro e Gazley. Dopo aver concluso avanti il primo periodo,subisce la rimonta degli ospiti nella parte finale dell’end successivo: le firme sono di Adis Alagic (37′) su ...

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio comunica di aver inviato in data odierna una lettera a firma del presidente Andrea Gios e indirizzata al Ministro Per le Politiche Giovanili e lo Sport, Onor ...

Perché gli sport al chiuso sono un rischio per la trasmissione del virus

Alla lista degli eventi di superdiffusione del coronavirus si aggiungono le manifestazioni sportive indoor: una partita di hockey su ghiaccio in Florida è costata il contagio di diversi giocatori e un ...

