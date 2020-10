Helstrom e le altre serie di supereroi che aspettiamo

Leggi su wired

(Di venerdì 16 ottobre 2020) In questo anno in cui il coronavirus ci ha, fra le tante cose, privato anche dei film di– tutti spostati al 2021 –, abbiamo avuto poche occasioni di goderci le avventure di uomini e donne dalle facoltà sovrumane. Se escludiamo The Boys, enorme successo seriale che, però, anche con la seconda stagione ribalta gli aspetti canonici del genere, siamo rimasti a bocca asciutta. Ecco perché attendiamo i nuovi titoli dedicati ai, che dovrebbero debuttare nei prossimi mesi. 1.https://www.youtube.com/watch?v=XKeugS4qjag Dopo la debacle delleMarvel+Netflix, idestinati allo streaming e al piccolo schermo sono stati assorbiti dalla Marvel Cinematic Universe, e di conseguenza trasmessi su Disney+. L’unica sopravvissuta ...