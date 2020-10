Halloween è il nuovo nemico di De Luca (ma su Facebook è un fiume di critiche per le scuole chiuse) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha un nuovo nemico, per lo più pescato dal calendario: Halloween. “Halloween è un’immensa idiozia, un’americanata importata. Un monumento all’imbecillità”, dice il Governatore della Campania per la gioia dei collezionisti di meme. De Luca, fedele al plot del lanciafiamme (che in realtà usa solo contro le scuole), ha “sentito che si stanno già organizzando le feste”, per cui meglio prevenire che curare i positivi prossimi venturi: l’ultimo weekend di ottobre sarà “coprifuoco” dalle 22. “Dolcetto o scherzetto” non c’entra nulla, anche se davvero pare uno scherzo: De Luca ha appena chiuso le scuole (anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vincenzo Deha un, per lo più pescato dal calendario:. “è un’immensa idiozia, un’americanata importata. Un monumento all’imbecillità”, dice il Governatore della Campania per la gioia dei collezionisti di meme. De, fedele al plot del lanciafiamme (che in realtà usa solo contro le), ha “sentito che si stanno già organizzando le feste”, per cui meglio prevenire che curare i positivi prossimi venturi: l’ultimo weekend di ottobre sarà “coprifuoco” dalle 22. “Dolcetto o scherzetto” non c’entra nulla, anche se davvero pare uno scherzo: Deha appena chiuso le(anche ...

De Luca ha definito Halloween, "questa immensa idiozia"

