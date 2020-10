Google Play Store, addio al menu laterale: nuova interfaccia in fase di test (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Google Play Store è una delle app più importanti del sistema operativo Android, perché dà accesso al più grande app Store mondiale, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio smartphone al meglio con le funzioni che più gli sono utili. Per questo il colosso di Mountain View è sempre molto attento al suo sviluppo e a mantenerne elevati gli standard di usabilità. Non a caso il Play Store ha subito già due restyling nel 2019 e quest’anno, ma a quanto pare Big G sta lavorando nuovamente sull’interfaccia, questa volta con l’intento di eliminare il famoso menu “hamburger”, quello cioè rappresentato dalle tre linee sovrapposte e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilè una delle app più importanti del sistema operativo Android, perché dà accesso al più grande appmondiale, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio smartphone al meglio con le funzioni che più gli sono utili. Per questo il colosso di Mountain View è sempre molto attento al suo sviluppo e a mantenerne elevati gli standard di usabilità. Non a caso ilha subito già due restyling nel 2019 e quest’anno, ma a quanto pare Big G sta lavorandomente sull’, questa volta con l’intento di eliminare il famoso“hamburger”, quello cioè rappresentato dalle tre linee sovrapposte e ...

ssm_udine : Sosta smart usa inPark® Tutti i servizi per parcheggiare a portata di mano. Utilizzabile a Udine e Cividale del Fr… - MeglioCucina : Selezione ricette 'carnemacinata & pangrattato' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'agnello & limone' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'senape & ketchup' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'parmigiano & fioridizucca' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -