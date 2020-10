GF Vip, Elisabetta Gregoraci tradimento Briatore: ecco come (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Io e Elisabetta Gregoraci abbiamo avuto rapporti intimi, anche dopo che la storia con Flavio Briatore è iniziata. Lo ha tradito con me l'ultima volta dopo un mese che stavano insieme' . La ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Io eabbiamo avuto rapporti intimi, anche dopo che la storia con Flavioè iniziata. Lo ha tradito con me l'ultima volta dopo un mese che stavano insieme' . La ...

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi si dichiara (per scherzo) a Francesco Oppini ma lui reagisce male. Intanto Andrea Zellett… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Tommaso Zorzi si dichiara (per scherzo) a Francesco Oppini ma lui reagisce male. Intanto Andrea Zelletta… - selishardliquor : RT @wa19wa1: E aggiungo che se voglio vedere qualcosa di costruttivo guardo Alberto Angela, non di certo Elisabetta Gregoraci al Grande Fra… - wa19wa1 : E aggiungo che se voglio vedere qualcosa di costruttivo guardo Alberto Angela, non di certo Elisabetta Gregoraci al… - vivodijuvee : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi si dichiara (per scherzo) a #FrancescoOppini ma lui reagisce male. Intanto #AndreaZelletta ed #Elis… -