Favori al clan Serraino di Reggio Calabria. Arrestato ex assessore comunale. L'esponente di destra aiutava i boss in cambio di voti. Nel blitz sono finite in manette altre 4 persone (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si dice spesso che le mafie riescono ad infiltrarsi sia nel tessuto imprenditoriale che in quello della pubblica amministrazione. Non fa eccezione la cosca ndranghetista Serraino che per mandare avanti gli affari aveva trovato nell'ex assessore comunale di Reggio Calabria, Seby Vecchio, un vero e proprio alleato. Questo almeno è quanto emerge dall'indagine del procuratore Giovanni Bombardieri (nella foto) che ha portato all'arresto di cinque persone tra cui l'esperto politico. Proprio Vecchio, si legge nell'ordinanza, è il "politico di riferimento della cosca" che avrebbe "sfruttato il ruolo di consigliere e assessore comunale per garantire Favori ai membri del ...

