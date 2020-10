F1 | la storia della Safety Car

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Presente in ogni Gran Premio, spesso data per scontata, impossibile comunque da non notare; laCar, la macchinasicurezza, colei che quando entra in pista può cambiare le sorti di una gara che sembra già scritta. Ma qual è laCar, questa vettura che accompagna ogni weekend di F1? L’inizioCar in F1 L’idea originaleCar arriva, come tante altre cose, dagli Stati Uniti; durante la corsa “Indianapolis 500” del 1911, fa il suo ingresso in pista una vettura, chiamata Pace Car in America, che guida le macchine nel giro di lancio per poi rientrare. Per le case automobilistiche è ...