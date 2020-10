Era mio padre: trama e finale del film con Tom Hanks e Paul Newman (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera, venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Era mio padre (titolo originale: Road to Perdition), film del 2002 diretto da Sam Mendes che vede nel cast Tom Hanks e, per l’ultima volta, Paul Newman. Ma qual è la trama? E come finisce? Di seguito tutte le informazioni. trama Illinois, 1931. Michael “Mike” Sullivan, marito e padre amorevole sposato con Annie dalla quale ha avuto due figli, Michael Jr. e Peter, lavora come gangster per il boss irlandese John Rooney. Una sera Mike accompagna Connor Rooney, figlio di John, a una riunione con Finn McGovern il quale, dopo la dipartita del fratello, era sospettato di aver rubato denaro a Rooney. Benché la riunione dovesse essere pacifica, gli animi ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera, venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Era mio(titolo originale: Road to Perdition),del 2002 diretto da Sam Mendes che vede nel cast Tome, per l’ultima volta,. Ma qual è la? E come finisce? Di seguito tutte le informazioni.Illinois, 1931. Michael “Mike” Sullivan, marito eamorevole sposato con Annie dalla quale ha avuto due figli, Michael Jr. e Peter, lavora come gangster per il boss irlandese John Rooney. Una sera Mike accompagna Connor Rooney, figlio di John, a una riunione con Finn McGovern il quale, dopo la dipartita del fratello, era sospettato di aver rubato denaro a Rooney. Benché la riunione dovesse essere pacifica, gli animi ...

