Crotone Juventus – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre si disputerà la gara traper la quarta giornata di campionato di Serie A 2020/2021 allo stadio Ezio Scida dicon calcio d’inizio alle ore 20:45. Ladisputerà la sua terza gara di questo campionato, gara con il Napoli saltata causa covid, avendo conquistato quattro punti con la vittoria con la Sampdoria all’esordio e pareggiando la gara con la Roma. Ilè ancora a quota zero in classifica avendo subito tre sconfitte e registrando, al momento, la peggior difesa del campionato.(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, ...

Juventus, chi gioca in attacco col Crotone? Con l'esclusione sempre più probabile di Dybala e quella già certa di Cristiano Ronaldo (il portoghese è risultato positivo al Coronavirus nel ritiro della ...Esclusiva TN / L'attaccante e oggi allenatore, doppio ex di Torino e Cagliari, fa il punto sul momento granata in vista della sfida con i sardi ...