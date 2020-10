(Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ott. (Adnkronos) - Matteo, dopo la tappa alla Fiera BiMu di Ucimu èin, dove intende parlare di "infrastrutture, di opere pubbliche e metropolitane", ma, viste le circostanze, "poi vediamo, cercherò di capire e se richiesto darò il mio parere. Laè ottimamente governata da Attilio Fontana e non mi permetto di dare consigli ad altri", dice il leader della Lega a Rho Fiera. Il tema sono le future misure restrittive che lapotrebbe prendere, in particolare su. In questo caso,è convinto si debbala. "Se ci sono dati scientifici si ascolti la. Il dato ...

LegaSalvini : ALTRO CHE MATTEO #SALVINI, CONTE HA I PIENI POTERI E NESSUNO DICE NIENTE - LegaSalvini : COSÌ TORNIAMO INDIETRO. MATTEO #SALVINI ATTACCA CONTE SUL COVID - NewsMondo1 : Salvini, ‘Chi dice forse facciamo il lockdown a Natale commette un crimine ai danni del popolo italiano’… - TV7Benevento : **Coronavirus: Salvini atteso in Regione Lombardia, 'per Milano ascoltare scienza'**... - tempoweb : #Salvini contro il #coprifuoco 'Ammazza-industrie' Si apre lo scenario più devastante -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Salvini

Il Tempo

L’impennata dei contagi da Covid 19 registrata in questo scorcio di autunno in quasi ... La protezione umanitaria, abolita dal primo dei decreti Salvini, viene reintrodotta con una formula ...Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Il coprifuoco notturno, che secondo indiscrezioni potrebbe essere una delle prossime misure anti-Covid, non piace a Matteo Salvini. "Il coprifuoco si fa in tempi di guerr ...