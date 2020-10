Coronavirus, oltre 10mila contagi in 24 ore. Pregliasco: almeno un mese di coprifuoco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuova impennata di casi di Coronavirus in Italia che nelle ultime 24 ore crescono di 10.010 unità portando gli attualmente positivi a quota 107.312. Di questi, 100.496 si trovano in isolamento domiciliare, 6.178 sono ricoverati con sintomi e 638 si trovano in terapia intensiva: 52 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute che parla anche di 55 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 107.312. Di questi, 100.496 si trovano in isolamento domiciliare, 6.178 sono ricoverati con sintomi e 638 si trovano in terapia intensiva: 52 in più rispetto a ieri.Nella sola Lombardia si contano 2.419 nuovi casi da ieri, segue la Campania con 1.261, quindi il Piemonte con 821. Analizzando i dati del bollettino ministeriale, sale al 6,6% la percentuale di positivi per tamponi effettuati.In ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuova impennata di casi diin Italia che nelle ultime 24 ore crescono di 10.010 unità portando gli attualmente positivi a quota 107.312. Di questi, 100.496 si trovano in isolamento domiciliare, 6.178 sono ricoverati con sintomi e 638 si trovano in terapia intensiva: 52 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute che parla anche di 55 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 107.312. Di questi, 100.496 si trovano in isolamento domiciliare, 6.178 sono ricoverati con sintomi e 638 si trovano in terapia intensiva: 52 in più rispetto a ieri.Nella sola Lombardia si contano 2.419 nuovi casi da ieri, segue la Campania con 1.261, quindi il Piemonte con 821. Analizzando i dati del bollettino ministeriale, sale al 6,6% la percentuale di positivi per tamponi effettuati.In ...

