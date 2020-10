Coronavirus, Fontana: “Sono meno preoccupato rispetto a marzo e credo possano esserlo anche i lombardi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sono meno preoccupato rispetto a marzo“. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa dopo l’incontro con i sindaci della Regione a palazzo Lombardia, dove avrà luogo anche l’incontro con il comitato scientifico lombardo per affrontare le proposte della giunta sulle misure da attivare. “Con i sindaci ci siamo trovati d’accordo che servono misure più stringenti di quelle previste dall’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio”, ha detto, elencando tra i temi quello del trasporto pubblico, della scuola e della movida. “Sono meno preoccupato e credo che possano esserlo anche i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sono“. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio, durante un punto stampa dopo l’incontro con i sindaci della Regione a palazzo Lombardia, dove avrà luogol’incontro con il comitato scientifico lombardo per affrontare le proposte della giunta sulle misure da attivare. “Con i sindaci ci siamo trovati d’accordo che servono misure più stringenti di quelle previste dall’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio”, ha detto, elencando tra i temi quello del trasporto pubblico, della scuola e della movida. “Sonochei ...

Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Fontana: “Nuove misure non saranno drammatiche” - RaiNews : #Coronavirus, governatore #Lombardia #Fontana pronto a 'nuove misure, non drammatiche' - zitadazzi : Mentre #Fontana annuncia stretta #movida e #didatticaadistanza per le #scuole nelle strade di #Milano inquietante… - clikservernet : Coronavirus, Fontana: “Sono meno preoccupato rispetto a marzo e credo possano esserlo anche i lombardi” -