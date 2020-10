Bentornato Josip | con un Ilicic in più tutto il mondo è a colori

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 ottobre 2020) È tornato, sta tornando:l’ha annunciato a tutti con la gioia di chi non vedeva l’ora. Gasperini ha aggiunto che il ragazzo sloveno a Napoli ci sarà, titolare oppure no lo sapremo all’ultimo momento. Normale pretattica e un motivo in più per lasciare tutti col fiato sospeso. Ma a noi interessa che ci sia, è la notizia più bella per chi ama il calcio e non rinuncia agli interpreti più fantasiosi.era andato in depressione durante il lockdown, siamo tutti molto umani e molto vulnerabili. Aveva chiesto tempo per ripristinare un minimo di serenità, sono serviti tanti mesi, ma nessuno gli aveva messo fretta.è tornato in Slovenia, lunghe passeggiate e meditazioni, in compagnia della famiglia. Si è rasserenato e messo ...