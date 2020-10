Azzolina: “Oggi gli studenti della Campania non sono nelle aule ma in giro nei centri commerciali e non credo siano luoghi più sicuri delle scuole” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Il ministro della scuola da solo non può impugnare un provvedimento regionale, e non ho il potere di aprire o chiudere le scuole, la decisione. Eventualmente sarà di tutto il governo. Il mio problema ora sono gli studenti”. E’ quanto ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, tornando a parlare dell’ordinanza di chiusura delle scuole firmata ieri dal governatore Vincenzo De Luca. “La scuola è una priorità per il paese? Per me è una priorità assoluta. Le scuole chiuse – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – rischiano di allargare il divario sociale. Non ho sentito il governatore De Luca ma sono disponibile a dialogare con tutti ma chiedo che ci sia la massima attenzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Il ministroscuola da solo non può impugnare un provvedimento regionale, e non ho il potere di aprire o chiudere le scuole, la decisione. Eventualmente sarà di tutto il governo. Il mio problema oragli”. E’ quanto ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia, tornando a parlare dell’ordinanza di chiusurascuole firmata ieri dal governatore Vincenzo De Luca. “La scuola è una priorità per il paese? Per me è una priorità assoluta. Le scuole chiuse – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – rischiano di allargare il divario sociale. Non ho sentito il governatore De Luca madisponibile a dialogare con tutti ma chiedo che ci sia la massima attenzione ...

