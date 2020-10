Vicofaro, due migranti positivi al Covid. Il sindaco ordina l'isolamento degli ospiti nella parrocchia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha firmato un’ordinanza urgente per la parrocchia di Santa Maria Maggiore di Vicofaro a seguito di due casi Covid rilevati tra gli ospiti della struttura di accoglienza. Qualche giorno fa la Regione Toscana aveva ordinato il trasferimento degli ospiti a causa del sovraffollamento migranti Vicofaro accoglienza migranti Raffaello Binelli Url ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ildi Pistoia, Alessandro Tomasi, ha firmato un’nza urgente per ladi Santa Maria Maggiore dia seguito di due casirilevati tra glidella struttura di accoglienza. Qualche giorno fa la Regione Toscana avevato il trasferimentoa causa del sovraffollamentoaccoglienzaRaffaello Binelli Url ...

LegaSalvini : DUE CASI COVID TRA I MIGRANTI DI VICOFARO, SCATTA L'ISOLAMENTO PER LA PARROCCHIA - Comune_Pistoia : Parrocchia di Vicofaro, due casi Covid: il sindaco di #Pistoia Alessandro Tomasi ha firmato un’ordinanza contingibi… - PolAlberto : RT @Noiconsalvini: DUE CASI COVID TRA I MIGRANTI DI VICOFARO, SCATTA L'ISOLAMENTO PER LA PARROCCHIA - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: DUE CASI COVID TRA I MIGRANTI DI VICOFARO, SCATTA L'ISOLAMENTO PER LA PARROCCHIA - satellix1966 : RT @Noiconsalvini: DUE CASI COVID TRA I MIGRANTI DI VICOFARO, SCATTA L'ISOLAMENTO PER LA PARROCCHIA -

Ultime Notizie dalla rete : Vicofaro due Due casi di Covid tra i migranti ospitati da don Biancalani, il sindaco ordina la quarantena La Repubblica Firenze.it Coronavirus, due casi fra i migranti, Vicofaro diventa zona rossa

Otto mesi dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus, torna una «zona rossa». Così è stata definita, ieri, durante un lunghissimo vertice alla Prefettura di Pistoia, la decisione di blindare la parroc ...

Parrocchia di Vicofaro, due casi Covid: il sindaco Alessandro Tomasi ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente

La priorità è contenere il rischio contagi e per Vicofaro, vista una gestione dell'accoglienza totalmente fuori controllo, può essere fatto soltanto con misure contingibili e urgenti, come quelle che ...

Otto mesi dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus, torna una «zona rossa». Così è stata definita, ieri, durante un lunghissimo vertice alla Prefettura di Pistoia, la decisione di blindare la parroc ...La priorità è contenere il rischio contagi e per Vicofaro, vista una gestione dell'accoglienza totalmente fuori controllo, può essere fatto soltanto con misure contingibili e urgenti, come quelle che ...