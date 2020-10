“Una Ragazza per il Cinema” | per seguire un sogno !

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 15 ottobre 2020) I concorsi di bellezza rappresentano da sempre il più importante punto di partenza per tutte quelle ragazze che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della Moda, della Pubblicità e, perché no, del Cinema. Esaltare, in tutti i suoi aspetti positivi, attraverso l’Arte, lo Spettacolo, la Cultura, con un unico filo conduttore: il Talento. Ecco, in sintesi, l’obiettivo del Premio Nazionale di Bellezza e Talento ‘Unaper il Cinema’, manifestazione, giunta alla 32esima Edizione, organizzata da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. “UnaPer il Cinema, per aspiranti modelle – afferma il PatronNazionale Antonio Lo Presti – si differenzia da ogni altro Concorso, perché non punta alla ricerca esclusiva della bellezza femminile, ma tende ad individuare attraverso le ...