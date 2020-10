Treni strapieni e locali chiusi, la rabbia degli utenti sotto il Consiglio Regionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Treni strapieni. locali chiusi: Vergogna” questo il messaggio che recitano alcuni striscioni apparsi questa notte in tre luoghi simbolo dello scempio fatto sulla pubblica mobilità campana. Da Porta Nolana, dove solo pochi giorni fa è stato strappato uno striscione che denunciava il triste epilogo della storica prima ferrovia italiana, passando per la porta della città di piazza Garibaldi fino all’esterno del Palazzo del Consiglio Regionale della Campania. A innescare la protesta sono i responsabili del Comitato utenti Circumvesuviana che da tempo denunciano le ambiguità tra il contenimento del contagio e gli assembramenti, quotidiani, registrati all’interno del mezzo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “: Vergogna” questo il messaggio che recitano alcuni striscioni apparsi questa notte in tre luoghi simbolo dello scempio fatto sulla pubblica mobilità campana. Da Porta Nolana, dove solo pochi giorni fa è stato strappato uno striscione che denunciava il triste epilogo della storica prima ferrovia italiana, passando per la porta della città di piazza Garibaldi fino all’esterno del Palazzo deldella Campania. A innescare la protesta sono i responsabili del ComitatoCircumvesuviana che da tempo denunciano le ambiguità tra il contenimento del contagio e gli assembramenti, quotidiani, registrati all’interno del mezzo di ...

Covid, in Germania è ancora boom di contagi, con oltre 5 mila casi in 24 ore: è la prima volta da aprile. Per la prima volta da aprile, infatti, in Germania sono stati ...

Covid, in Germania è ancora boom di contagi, con oltre 5 mila casi in 24 ore: è la prima volta da aprile. Per la prima volta da aprile, infatti, in Germania sono stati ...