Serie A, Inter-Milan: orario, data e diretta TV (Di giovedì 15 ottobre 2020) Inter-Milan: diretta TV e streaming Dopo la sosta per le Nazionali nel fine settimana torna in campo la Serie A con la quarta giornata. Tra le partite in programma ci sarà anche la sfida tra Inter ed Milan che si sfideranno allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ sabato 17 ottobre con calcio d’inizio previsto per le ore 18:00, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming Ecco dove vedere in diretta TV Inter-Milan La partita tra nerazzurri e rossoneri sarà visibile in diretta TV su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (anche in 4K HDR) canale 202 a partire dalle ore ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)TV e streaming Dopo la sosta per le Nazionali nel fine settimana torna in campo laA con la quarta giornata. Tra le partite in programma ci sarà anche la sfida traedche si sfideranno allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ sabato 17 ottobre con calcio d’inizio previsto per le ore 18:00, ecco come seguire il match inTV e streaming Ecco dove vedere inTVLa partita tra nerazzurri e rossoneri sarà visibile inTV su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà visibile sul canale Sky SportA (anche in 4K HDR) canale 202 a partire dalle ore ...

Il suo primo derby lo ha annusato otto mesi e mezzo fa, fresco di debutto in Serie A contro il Verona ... nel 2-1 della Primavera sul campo della Cremonese, alla vigilia di Inter-Milan. Il derby lo ...

Mercato Serie A: tre club italiani sulle tracce di Di Maria

Dopo aver giocato in Liga, Premier League e Ligue 1, la Serie A potrebbe essere una sfida interessante e stimolante. Angel Di Maria è, ancora oggi, uno dei giocatori più talentuosi in circolazione.

