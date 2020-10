Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Milano, 15 Ottobre 2020) - “Ripensare la Giustizia dopo il lockdown” Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l'appuntamento con laorganizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al tema “Ripensare la Giustizia dopo il lockdown”. Modereranno la conversazione l'Avv. Fabrizio Ventimiglia e l'Avv.La, rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l'Italia si trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha risentito in maniera ...

Diritto24 : Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile - Presentazione del libro'Il Male del Nord' - CsbBorgogna : ??Ora in diretta con la rubrica Speakers' Corner del #CSB con il giornalista e scrittore Pino Aprile per la presenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubrica Speakers

Il Tempo

Il Centro Studi Borgogna dà spazio ad uno dei temi di maggiore attualità con un incontro dal titolo: "Recovery Fund: c'è in gioco il futuro dell'Italia. Come e dove investire i fondi. Strategie per il ...Il Centro Studi Borgogna dà spazio ad uno dei temi di maggiore attualità con un incontro dal titolo: “Recovery Fund: c’è in gioco il futuro dell’Italia. Come e dove investire i fondi. Strategie per il ...