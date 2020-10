Oltre cinquecento capre ammassate sul camion, supermulta: 8mila euro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Campi Bisenzio, Firenze,, 15 ottobre 2020 - E' stato un gruppo di animalisti a segnalare alla polizia stradale , nel pomeriggio di mercoledì, un camion in viaggio sulla autostrada A1 con animali ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Campi Bisenzio, Firenze,, 15 ottobre 2020 - E' stato un gruppo di animalisti a segnalare alla polizia stradale , nel pomeriggio di mercoledì, unin viaggio sulla autostrada A1 con animali ...

Il mezzo pesante partito dalla Romania e diretto a Foligno fermato dopo la segnalazione di un gruppo di animalisti alla polizia stradale ...

Cinquecento test rapidi al giorno luogo e ora si scelgono da casa

Nell’Asl Nord Ovest i tamponi antigenici per la scuola arrivano lunedì: con la ricetta si può prenotare sul portale della Regione ...

Il mezzo pesante partito dalla Romania e diretto a Foligno fermato dopo la segnalazione di un gruppo di animalisti alla polizia stradale ...
Nell'Asl Nord Ovest i tamponi antigenici per la scuola arrivano lunedì: con la ricetta si può prenotare sul portale della Regione ...