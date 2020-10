Nagorno-Karabakh, Sace: “A rischio pipeline in Azerbaigian” (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Occorre stare alla finestra e osservare con attenzione uno scenario piu` ampio rispetto al Caucaso”. Questo l’avvertimento che emerge dal Focus “L’autunno caldo di Azerbaigian e Armenia: perche´ restare alla finestra” a cura dell’Ufficio Studi di Sace. Se il cessate il fuoco, negoziato non a caso a Mosca, tra Armenia e Azerbaigian ha attenuato le ostilita` – come sottolinea il Rapporto – non sembra, tuttavia, aver placato gli animi. Al centro dell’analisi vi è la questione dell’approvvigionamento degli idrocarburi. Dopo 30 anni di silenzio il conflitto tra i due Paesi si è riacceso durante l’estate, proprio poche settimane prima dell’entrata in funzione del gasdotto che collega il Caspio all’Italia. Lungo la stessa linea – si legge nello ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Occorre stare alla finestra e osservare con attenzione uno scenario piu` ampio rispetto al Caucaso”. Questo l’avvertimento che emerge dal Focus “L’autunno caldo di Azerbaigian e Armenia: perche´ restare alla finestra” a cura dell’Ufficio Studi di. Se il cessate il fuoco, negoziato non a caso a Mosca, tra Armenia e Azerbaigian ha attenuato le ostilita` – come sottolinea il Rapporto – non sembra, tuttavia, aver placato gli animi. Al centro dell’analisi vi è la questione dell’approvvigionamento degli idrocarburi. Dopo 30 anni di silenzio il conflitto tra i due Paesi si è riacceso durante l’estate, proprio poche settimane prima dell’entrata in funzione del gasdotto che collega il Caspio all’Italia. Lungo la stessa linea – si legge nello ...

