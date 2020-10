MotoGP | Ezpeleta | “Spero che Rossi stia bene al più presto”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Spero che la forma di Covid che ha colpito Valentinosia lieve, cheal più presto e che possa tornare il prima possibile“. È questo ciò che si augura l’amministratore delegato di Dorna, nonché numero uno della, Carmeloin merito alla positività al Covid-19 da parte di Valentino. “Essere positivi al Coronavirus, per correre un Gp, ​​è come avere una clavicola rotta – ha osservato–, anche se spero che a Valentino faccia meno male e che guarisca prima“. E ancora: “Abbiamo visto che il protocollo ha funzionato. Valentino aveva fatto il test martedì ed era risultato negativo. Poi ha avuto dei sintomi, l’ha fatto ...

La 'bolla' non protegge, il contagio-zero non esiste. Le precauzione servono solo a proteggere gli interessi economici che il motociclismo, come qualsiasi altro sport, rappresenta. Auguriamoci che si ...