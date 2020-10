Milano. In 7.500 rispondono al Questionario su ambiente e clima del Comune (Di giovedì 15 ottobre 2020) Più di 7.500 milanesi hanno risposto al Questionario su ambiente e cambiamenti climatici pubblicato sul sito del Comune di Milano alla metà di luglio. Cinque settimane di consultazione, fino all’inizio di settembre, sui temi della casa, del cibo, dei viaggi e della mobilità, del consumo e della gestione dei rifiuti. Il primo risultato, il più evidente è che 9 cittadini su 10 si dichiarano preoccupati dai cambiamenti climatici. Uno su cinque ne è invece preoccupatissimo. Una consapevolezza formata su quanto vissuto negli ultimi anni e che – già oggi – spinge i milanesi a mettere in atto buone pratiche compiendo la raccolta differenziata (99%), utilizzando i mezzi di trasporto pubblico (60%) e la bicicletta (15,2%, di cui ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 15 ottobre 2020) Più di 7.500 milanesi hanno risposto alsue cambiamentitici pubblicato sul sito deldialla metà di luglio. Cinque settimane di consultazione, fino all’inizio di settembre, sui temi della casa, del cibo, dei viaggi e della mobilità, del consumo e della gestione dei rifiuti. Il primo risultato, il più evidente è che 9 cittadini su 10 si dichiarano preoccupati dai cambiamentitici. Uno su cinque ne è invece preoccupatissimo. Una consapevolezza formata su quanto vissuto negli ultimi anni e che – già oggi – spinge i milanesi a mettere in atto buone pratiche compiendo la raccolta differenziata (99%), utilizzando i mezzi di trasporto pubblico (60%) e la bicicletta (15,2%, di cui ...

